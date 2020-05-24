استشاري بكتيريا توضح كيف تسبب بلالين العيد في نقل فيروس كورونا؟

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، بخاصة في ظل الظروف الحالية وما ترتب عليها من حظر تجوال ومنع للتجمعات والسفر وإغلاق للمطاعم والمحلات والنوادي التي كانت وسائل الترفيه الأساسية للجمهور، زادت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال العيد بتوزيع البلالين على الأطفال ونفخها وتطايرها في الهواء عقب موعد صلاة العيد للإحساس ببهجة المناسبة.

تلك العادة التي كانت تظهر في كل عيد، تتمثل في تطاير كميات كبيرة من البلالين من سطح أحد المساجد أو العمارات لإسعاد الأطفال، حذرت منها الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، بوصف أن تلك العادة في الوقت الحالي خطر كبير ومصدر خطير لنشر الوباء بين الناس بشكل سريع.

البالونة الواحدة تحمل رذاذ ونفس الشخص الذي قد يكن حاملا للفيروس دون ظهور الأعراض عليه، وبحسب حديث الدكتورة نهلة لـ"الوطن" في تلك الحالة قد تتسبب البالونة الواحدة في نقل العدوى إلى عشرات الأطفال عند لمسهم أو لعبهم بالبالونة بعد هذا الشخص وتزيد أعداد الإصابات رغم إجراءات الحكومة الخاصة بفرض حظر التجوال خلال أسبوع العيد.

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة أن البالونة قد تنفجر في الهواء وهنا سوف يتطاير معها الفيروس ويظل عالقا لفترة في الهواء أو يلامس سطح الأشياء وأيضا تتسبب في نقل العدوى للعشرات، وعلينا الامتناع عن تلك الظاهرة بخاصة في ظل الوباء المنتشر حاليا.