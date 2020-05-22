سجن شريف وزواج عيسى من رانيا في الحلقة 29 من مسلسل حب عمري

بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل حب عمري بتعرض ماهر (حمادة بركات) عامل البوفيه لمحاول قتل بعد دخوله للمستشفى، إذ تعرض لحادث صدم بالسيارة متعمد الأمر الذي أثار عددًا من الشكوك حول من القاتل الذي يحاول التخلص منه وما الأسرار التي يعرفها؟

ملخص الحلقة 29 من مسلسل حب عمري

وتلاحظ سارة (سهر الصايغ) أن نعيم (أحمد كرارة) ليس على طبيعته معها، وأنه غاضب من شيء ما، ليخبرها بأنها لا تزال تحب عيسى وأن ذلك سبب رفض والدتها له كما أنها تلاعبت به وبمشاعره، لتجيبه بأنها تحبه ولا تحب عيسى وأن قلبها من قرر ذلك.

ينصب علاء (محمد مهران) لمها (أماني كمال) فخ ضرائب والتي تقدر عليها 10 ملايين جنية، وبعدما يخلصها من المشكلة التي أوقعها فيها ويظهر بشكل الفارس يطلب أن يتزوجها، وتوافق على ذلك بشرط أن لا يخبرا شقيقتها داليا (ديانا هشام) بذلك.

يذهب عيسى (هيثم شاكر) إلى رانيا (منة فضالي) في فندقها بالعين السخنة بعدما واجهت مشاكل في الحسابات، ليخبرها بأنه يريد أن يتزوجها ويطلبها من والدتها إلا أنها تشكك في برائته من قتل ياسر وأنه ما زال متعلقا بسارة.

عقب الحكم على شريف (محمد سليمان) بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية قتل ياسر(محمد عادل)، تطلب رانيا من عيسى أن يتقدم لها وبالفعل ياتي مع عم منصور والده (سامح الصريطي)، إلا أن نوال والدة رانيا (عبير منير)، ترفض طلبه وتصفه بالبجاحة وأنه هو قاتل ابنها ولن تقتنع بأي شيء سوى بأنه المجرم الذي قتل ابنها، لينفعل عليها عم منصور ويصرخ بأن ابنه بريء وأنه أخطأ عندما جاء إلى منزلها.

ولم يعلم عيسى أن نوال اتفقت مع سارة من أجل أن ترفض الزواج، لكي تجبر عيسى على المجيء إليها والزواج منها.

ويتزوج عيسى رانيا برغم عدم رضاء والدتها، ويشهد على العقد والده و وسيم، ليعدها بأنه سيكون لها طول العمر ولن يفكر في أحد غيرها.

تعلم سارة بزواج عيسى من رانيا لتفقد الوعي بعد ارتفاع ضغطها بشكل مفاجئ وعنيف، لتصبح حالتها الصحية في خطر، ويعلم عيسى بذلك بعدما أبلغه بذلك والده أثناء قضائه شهر العسل مع رانيا فيي العين السخنة.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.