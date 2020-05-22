الحلقة 29 من الاختيار.. القبض على عشماوي وظهور أحمد السقا

من المنتظر أن يعرض مساء اليوم الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الاختيار والتي تتناول خلال أحداثها القبض على الإرهابي هشام عشماوي.

ويظهر خلال أحداث الحلقة ضيف شرف الفنان أحمد السقا.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.