العوضي لـ"الوطن": الجمهور يريد الثأر من عشماوي.. والدور عظة للناس

قال الفنان أحمد العوضي، إن الجمهور يسعي للثأر من الإرهابي هشام عشماوي ضمن أحداث مسلسل "الاختيار".

وأضاف العوضي، لـ "الوطن"، أن الحلقتين المقبلتين تتسمان بالقوة في أحداثهما، معتبراً أن تجسيده لشخصية هذا الإرهابي عظة للناس، بحسب قوله.

وتصدر مسلسل "الاختيار" تريندات موقع "تويتر"، أمس، في حلقة مربع كمين البرث، التي استشهد فيها الشهيد أحمد منسي.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، آسر ياسين، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز، محمد إمام، أحمد صلاح حسني، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.