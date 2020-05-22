دماء الضحايا اختلطت بزيت السيارة.. تفاصيل التحقيقات في دهس أطفال أسيوط الـ4

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث وفاة 4 أطفال بمحافظة أسيوط والذي تسبب فيه طفل لم يتم الخامسة عشر من عمره بسيارة والده أن معاينة مكان الحادث بينت وجود آثار زيت مختلطة بدماء المجني عليهم بالطريق.

وسألت النيابة العامة والد اثنين من المجني عليهم فشهد أنه شاهد المتهم يقود السيارة بسرعة كبيرة، واصطدامه بالمجني عليهم الأربعة أثناء وقوفهم بجانب الطريق، محدثًا إصاباتهم التي أودت بحياتهم قبل أن يهرب بعد الحادث.

واستمعت النيابة العامة إلى الأطفال الأربعة الذين استقلوا السيارة مع المتهم؛ فشهدوا باستقلالها معه مساء يوم الواقعة بناء على طلبه لشراء حاجة له، وخلال قيادته السيارة بسرعة كبيرة فوجئ بمركبة آلية تسير في ذات اتجاهه فمر بجانبها في رعونة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يديه، فترنحت السيارة لذلك يسارًا ويمينًا لتصطدم بالمجني عليهم مودية بحياتهم، و اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة، وعقب توقفها غادروها في ذهول بينما اتصل المتهم بوالده لنجدته، فجاءه وغادر به موقع الحادث.

وأكد الأربعة خلال شهاداتهم اعتياد المتهم قيادة السيارة بعلم والده الذي علَّمَه القيادة وسمح له بها، فكان معتاد التنزه بالسيارة في مثل تلك الأوقات، وقد شاهدوه يقودها ووالده بجواره عدة مرات.

واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم قائد السيارة، وواجهته بشهادة رفقائه الذين استقلوا السيارة معه، فأنكر مُدعيًا قيادة والده السيارة وقت الحادث.

وأمر النائب العام بضبط وإحضار والد الطفل المتهم لاستجوابه فيما هو منسوب إليه، فأنكر الاتهامات الموجهة إليه مؤكدًا عدم قيادته السيارة وقت الحادث، وأنه تلقى من نجله اتصالًا عقب وقوعه مستنجدًا به طالبًا حضوره لتفقد أمر الحادث الذي وقع، وبوصوله أبصر تجمع الناس حول السيارة فاستطلع الأمر وعلم بإصابة البعض نتيجة الحادث، فأعاد نجله لمسكنه ثم علم بوفاة أحد المصابين فتوجه لقسم الشرطة مدعيًا استقلاله السيارة وقت الحادث على خلاف الحقيقة خشية من بطش الأهالي بنجله.

وادعى المتهم عدم إفصاح نجله إليه عن شخص قائد السيارة وقت الحادث، بينما أكد أنه مكن نجله من قبل من قيادة السيارة أكثر من مرة، ووفر له من علَّمه قيادتها، ولكنه ادعى أخذ نجله السيارة قبل الحادث دون علمه.وأمر النائب العام بإحالة المتهم أحمد صابر عطية ووالده للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.