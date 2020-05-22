أحمد السقا فى الاختيار: الرسول رفع سيفه لحماية الاختيار "مش لفرضه"

ظهر النجم أحمد السقا، فى الحلقة 29 من مسلسل الاختيار الذى يجسد بطولات القوات المسلحة المصرية وقصة الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في عام 2017.

خطف السقا الأنظار بجملة قالها في الحلقة والتى جسد فيها دور ضابط يحقق مع الإرهابي هشام عشماوي من بين تلك الجمل التى قالها خلال الحلقة: "الرسول عليه الصلاة والسلام رفع سيفه، لحماية الاختيار مش لفرض الاختيار".

المسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.