شاهد.. كوميديا "الشناوي" و"العسيري" بفقرة ثعبان رامز مجنون رسمي

استعرض الفنان رامز جلال أقوي 5 "خضات" للنجوم ضيوف برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وخوفهم أثناء مواجهة فقرة الثعبان المذاع على شاشة " MBC مصر"، طوال شهر رمضان الكريم.

وأذاع رامز جلال مقارنة بين الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الذي أظهر تخوفا كبيرا من ثعبان رامز جلال، والفنان حسن العسيري الذي توسل لرامز جلال بإبعاد الثعبان وعدم إحراجه أمام الجماهير.

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.