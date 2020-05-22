حقيقة قتل حسن الرداد لأسرته وابنته في الحلقة 29 من مسلسل شاهد عيان

تشهد أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل شاهد عيان، مفاجآت عدة، حيث إن عُمر "حسن الرداد" لم يقتل والدته ووالده ولا حتى طفلته، وإخفائهم في مكان بعيد، لخداع العصابة كليا، بالاتفاق مع راجح "وليد فواز"، حيث يلتقي بهم ويكشف لهم حقيقة الأمر واختطاف وهيب العزازي لندى "هنا شيحة" بالأردن.

ومن خلال "فلاش باك"، يتحدث عمر مع والده ووالدته بأنه احتال على أبو حماد والجماعة الإرهابية بإدعاء فقدانه للذاكرة، لتجنب قتله منهم ثم تهديده بالموت، والانخراط في مخطط أبو حماد بأنه يدعى عبدالرحمن وتم قتل نجله وزوجته السابقة، ثم الدفع بقتل عادل الوايلي وخديجة ووالدته، والذي تم تدبير تزيفهم جميعا بالتنسيق مع عبداللطيف، المسئول رفيع الستوى بوزارة الداخلية الذي يتولى الأمر نفسه مع ندى، من أجل إيقاع التنظيم الإرهابي في قبضة الدولة.

يقرر عمر بث الخلافات والرغبة في الانتقام بين أفراد التنظيم، فيخبر وهيب "محمد لطفي" بمخطط عدنان وأبو حماد بتصفيته عقب العملية المنتظرة بالتعاون مع صديقه طارق "أحمد صيام"، ويدفع وهيب للتخلص من عدنان أولا، وبالفعل يتجه وهيب لتصفية عدنان، ثم يطلب الولاء من أبو حماد لصالحه، ويستعدون لتنفيذ عمليتهم الضخمة، بينما يهاجمهم عمر ويتمكن من القبض على عصابة أبو حماد.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.