مسلسل شاهد عيان الحلقة 28.. وليد فواز في اختيار بين قتل بسمة أو ابنته

ما زالت ندى "هنا شيحة" مستمرة بالحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل شاهد عيان، في كشف تفاصيل تورطها مع عصابة تجارة الأسلحة لشقيقتها ليلى "بسمة"، وأنها هي من حذرتها بشأن القنبلة التي تم وضعها بالمدرسة في الرسائل النصية الغريبة، لدرجة ادعائها أن خديجة ليست ابنتها، بيما تنفعل عليها ليلى بشدة نتيجة عدم معرفتها وخوضها لتلك الأزمات بمفردها.

بينما يكتشف أبناء ليلى فقدان الطفلة خديجة، ابنة عمر "حسن الرداد"، من المنزل واختطافها، ويبلغون راجح "وليد فواز" بالأمر، وهو ما يثير خوف ومخاوف ليلى بشدة، ويتضح أن راجح تعرض لضغط وابتزاز من طارق "أحمد صيام" لقتل ليلى مقابل حماية ابنته الوحيدة، ليقع راجح في حيرة شديدة ما يدفعه للبكاء.

وفي الناحية الأخرى، يستعد وهيب "محمد لطفي" لضم عمر إلى العمليات القادمة مع العصابة تحت قيادة أبو حماد، ليخططوا لجرائم إرهابية جديدة في مصر، ليبهرهم بأفكاره، فيما يتجه طارق لتطويع عمر للإضرار بصديقه وهيب.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.