محافظ الدقهلية يهنئ رئيس الجمهورية والحكومة بعيد الفطر المبارك

أرسل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي، وأبناء وأهالي الدقهلية، خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وتقدم "مختار"، بأسمى آيات التهانى القلبية، وأطيب الأمنيات لقيادات الدقهلية، ولشعب المحافظة العريقة، وللشعب المصرى الأصيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها:

"يسعدني ويشرفني، أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية لجميع القيادات بالجهاز التنفيذى للمحافظة، ولجميع العاملين بالقطاعات الخدمية، وقطاعات المرافق بنطاق محافظة الدقهلية العملاقة، ولأبناء ومواطنى شعب الدقهلية العريق والشعب المصرى الأصيل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات والسعادة والتوفيق، لنحقق لمصرنا الغالية المزيد من الرقى والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نعاهده أن نقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة لتظل مصر آمنة مستقرة".