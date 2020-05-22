البحيرة تستقبل العيد بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا

أعلنت محافظة البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وضعت خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة، لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وروعي في الخطة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى الانعقاد المستمر خلال فترة العيد وعلى مدار الـ24 ساعة لغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات، لرصد أي مشكلة قد تطرأ وحلها على الفور والتيسير على المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.

وشدد "آمنة" على استمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير التى تنفذها المراكز والمدن والمديريات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل، وأي موقع تظهر به حالات إيجابية أو اشتباه.