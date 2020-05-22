حملات أمنية للتأكد من التزام الأهالي بحظر التجوال في كفر الشيخ

تنفذ قوات الأمن بكفر الشيخ، حملات أمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، فضلاً عن انتشار القوات فى الشوارع بالمدن وعلى مداخل المحافظة، وذلك لمتابعة التزام الأهالي قرارات حظر التجوال، التى تبدأ من الـ9مساءً، حتى الـ6من صباح اليوم التالي، وتضبط قوات الأمن المخالفين لقرارات الحظر.

وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم، التزام المواطنين منازلهم، تطبيقًا لقرار حظر التجوال، الذي يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ، على الأهالي تنفيذ التعليمات التي وضعتها الحكومة، لعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر، والحد من زيادة أعداد المصابين، موجهًا بالمرور والمتابعة المستمرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفر الشيخ، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.