محافظ بورسعيد يتفقد سيارات النقل الداخلي بعد رفع كفاءتها

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، عدد من سيارات النقل الداخلي و"الدوبل كابينة"، وذلك بعد رفع كفاءتها وصيانتها والذى تأتي ضمن خطة المحافظة للاستخدام الأمثل لجميع المعدات والسيارات التى توجد بالمحافظة.

وقام المحافظ بالمرور علي السيارات بعد رفع كفاءتها على أعلى مستوى لتناسب متطلبات الأعمال الحالية بمختلف الأحياء وللنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال، مؤكدا على توفير كافة الدعم لأحياء المحافظة .

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بالاستخدام الأمثل للمعدات والسيارات الموجودة بنطاق المحافظة ورفع كفاءتها وصيانتها، لتسهيل الأعمال القائمة في الأحياء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال هذه المرحلة.