تعليمات أوقاف شمال سيناء بشأن صلاة عيد الفطر المبارك

شدد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة والتى تنص على تواجد جميع الأئمة في مساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة، مؤكدا ضرورة أن يكون المسجد الذى تذاع فيه التكبيرات من المساجد التى تقام فيها الجمعة.

وطالب بمنع دخول أي فرد إلى صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد، مع تواجد جميع مديري الإدارات في دائرة الإدارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة.

وشدد على ضرورة إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا وسرعة موافاة الوزارة بالتقرير الشامل، وتطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

وأكد على ضرورة انعقاد غرفة عمليات المتابعة بقيادة المدير العام والمتابعة ورؤساء الأقسام من صباح الجمعة وحتى الانتهاء من صلاة العيد مع التنبيه على أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح، وجواز صلاة العيد فى البيت للرجل منفردا أو مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع فالهدف الرئيسى هو منع التجمعات حفاظا على الجميع ودفعا لانتشار عدوى فيروس كرونا المستجد وحفاظا على الأطقم الطبية التي تؤدي تضحيات جسام من اجل حماية النفس.

وأضاف أن صلاة العيد ركعتان كأى صلاة أخرى غير أن المصلى يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، داعيا الله أن يعجل برفع برفع البلاء حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.