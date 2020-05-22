مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادثين على طرق بني سويف

لقي شخص مصرعه، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الجمعة، عندما صدمته سيارة نقل بطريق قرية " كوم أبو خلاد" بدائرة مركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ونقلوا لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

في الحادث الأول، تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث سير بطريق قرية "كوم أبو خلاد" بدائرة مركز ناصر، نتج عنه وفاة شخص، في العقد الخامس من العمر.وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة نقل بـ"حمدي م.ع" 45 سنة، مما أدى لوفاته بموقع الحادث، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وأصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور نطاق محافظة بني سويف، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغا بالحادث. ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، حيث تبين أن المصابين هم : "شعراوي م . ع " 36 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، مقاول، وأسرته كلا من " أية . ع . م " 27 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و" متولي . ش . م " رضيع، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و" إيمان . ش . م " 5 سنوات، مصابة جروح وكدمات متفرقة، و" هدى . ش . م " 13 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة. كما أصيب في الحادث كلا من : " شهد . ي . م " 12 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، و"ملك . ي . م " 14 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.