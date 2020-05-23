الطقس اليوم السبت 23-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس، اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وطقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

الطقس في مصر

بالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، فيما يسود ليلا طقس دافئ و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، أن تنحسر الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت السنة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة باستثناء الأغوار الجنوبية والبحر الميت تكون الأجواء حارة نسبيا.

مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية، فيما يسود ليلا مع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة والتي مصدرها شرق أوروبا باتجاه المملكة، تسود في فترات الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.