توريد 127 ألف طن قمح لشون المنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 127 ألف و24 طن قمح، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ما تم توريده، اليوم الجمعة، ألف و448 طن، وأن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف.

وأكد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لاستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الانتهاء من موسم الحصاد، مشدداً على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .