محافـظ المنوفية : توريد 127 ألف و 24 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 127 ألف و 24 طن قمح وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات إحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أن ما تم توريده اليوم الجمعة ألف و448 طن وأن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لإستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد ، مشدداً على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة