"مش هنسيب اللي زيك".. أحمد السقا يوجه رسالة لهشام عشماوي

شارك الفنان أحمد السقا، صورة له، خلال مشاركته كضيف شرف، في مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، من بطولة الفنان أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار.

وجمعت الصورة، التي شاركها السقا، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، بينه وبين الفنان أحمد العوضي، الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

ولعب السقا، دور المحقق، الذي تولى التحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي، حيث حاول أن يجعله يتوب قبل أن تنفيذ حكم الإعدام، لكن الأخير رفض.

وكتب السقا، معلقًا على الصورة، مستحضرًا ما قاله للإرهابي في المسلسل، في نهاية الحديث الذي جمع بينهما: "مش هنسيب اللي زيك، المجد ليكي يا بلدي".