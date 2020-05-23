رئيس شركة الجيزة يتابع أعمال الصيانة لعودة المياه إلى مناطق الهرم

تابع المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي، قطر 1000 مم زهر مرن، الخارج من محطة مياه إمبابة، والمغذي للخزان الياباني بالرماية، تمهيدا لعودة المياه إلى المناطق المتضررة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت حدوث كسر مفاجئ، بخط قطر 1000 مم زهر مرن، الخارج من محطة مياه إمبابة، والمغذي للخزان اليابانى بالرماية، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهما، وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والكوم الأحمر والمريوطية.

وتعرب الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها، في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتوفر الشركة، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك فى الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.