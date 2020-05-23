أقوى من الدراما.. هكذا اقتص الجيش لشهداء ملحمة البرث

نقلت أحداث مسلسل الاختيار، في لقطات متفرقة، جانب من عمليات التأثر لشهداء كمين البرث، لكن الواقع كان أكثر ألما للجماعات الإرهابية في سيناء، حيث توالت العمليات التي فتكت برؤوس الإرهاب في سيناء، بداية من يوم الملحمة، ولعدة أيام بعدها.

وشن الجيش المصري، عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين المتورطين في الهجوم على نقطتين عسكريتين، بمنطقة البرث جنوبي مدينة رفح في محافظة شمال سيناء.. أبرزها:

القوات الجوية تأثر لشهداء البرث في 7 يونيو

نجحت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر عن مقتل أكثر من عدد (40) فرد تكفيرى وتدمير عدد (6) عربة وتعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة نتج عنها إستشهاد وإصابة عدد (26) فرد من أبطال القوات المسلحة وجارى تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.

عملية رفح تمت بأكثر من 15 سيارة دفع رباعي للإرهابيين، وعدد من الموتوسيكلات، وأكثر من 150 فرد إرهابي، والسيارة المفخخة التي انفجرت في كمين الصاعقة بقرية البرث برفح، كانت مصفحة ومسروقة من قوات الشرطة.

7 يوليو نشر صور التكفيريين

نشر العقيد أركان حرب تامر الرافعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، جانبًا من صور العناصر التكفيرية التى تم القضاء عليها خلال ال هجوم الإرهابي، على إحدى نقاط التمركز بمدينة رفح.

16 يونيو

وفي 16 يوليو 2017، أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، انذاك، مقتل تسعة تكفيريين وتدمير 16 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا.

وقال المتحدث العسكري في بيان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تشكيلات من القوات الجوية دمرت 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر، في أثناء محاولة اختراقها الحدود الغربية للبلاد، قادمة من ليبيا.

26 يوليو

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أن قوات الجيش الثاني الميداني اكتشفت ودمرت 24 آخرين ليصبح 76 وكرا تم اكتشافها خلال 8 أيام متواصلة من العمليات المتواصلة.

ودمرت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني وسط سيناء، 4 أوكار و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية والقبض على 8 عناصر مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية.

وتوالت العمليات الاستباقية والمداهمات، والتي لا تزال مستمرة.