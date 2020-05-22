أبو العلا يتقدم 10 منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تقديم منحة تعليمية مجانية مدى الحياة لـ 10 من أبناء الأبطال شهداء الجيش والشرطة في العمليات الإرهابية.

وأشار "أبو العلا" في بيان له، أن هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ولنا هو تقديم كل سبل الرعاية لأسرهم الكريمة، مشيرا إلى أن ما يقدمه شيء قليل جدا من فضل آبائهم علينا.

ودعا جميع أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية أن يقدموا مثل هذه المنح لأبناء الشهداء، تقديرا لتضحيات أبائهم العظيمة للحفاظ على هذا الوطن الغالي.

وقال "أبو العلا" إن التضحيات العظيمة لأبطالنا من شهداء الجيش والشرطة لاتقدر بثمن، ولاسيما أن تقديم الروح والنفس فداء للوطن من طبائع الرجال العظام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهو ما شاهدنا جانب بسيط من بطولات هؤلاء الرجال في حلقة مسلسل الاختيار وما لم نعلمه أو نشاهده أعظم وأروع.