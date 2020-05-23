الأمم المتحدة يشيد بمبادرة الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية

وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كلمة إلى مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، التي تترأس دورتها الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأكد جوتيريش خلال -اجتماع عن بعد- مع المجموعة أهمية التضامن لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدا بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومبادرتها للصلاة و الدعاء من أجل الإنسانية والتي جرت يوم 14 مايو الجاري و استجاب لها قادة الأديان و في مقدمتهم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقادة و رموز الأديان الآخرون.

وأوضح جوتيرش أن مبادئ الإسلام تدعو للتضامن والمحبة وأن الإسلام يرى أن الجميع كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال إن الوباء أظهر انعكاس هذا الحديث على واقعنا و أن العالم فعلا كالجسد الواحد.

وشهد 14 مايو الجاري، مشاركة عالمية واسعة في مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية حيث شارك في هذا المبادرة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكية وعدد من قيادات وملوك ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات و ممثلي الأديان والمذاهب والطوائف، والشخصيات الثقافية والاجتماعية، من مختلف أنحاء العالم.