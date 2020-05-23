في الحلقة 29.. عفاف تكتشف خيانة فلانتينو وزواجه من نورا

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 29 من مسلسل فلانتينو

اكتشفت دلال عبدالعزيز الزوجة الأولى للزعيم عادل إمام في الحلقة 29 من مسلسل "فلانتينو"، زواجه الثاني من نورا، التي تحمل نفس اسم فلانتينو، حيث وجدت دلال بيجامتها الضائعة معلقة على منشر بلكونة داليا البحيري في الفيلا المجاورة لفيلتها، لتكتشف الأمر.

ونامت دلال عبدالعزيز في سرير داليا البحيري، وعندما يأتي الزعيم ليلاطف داليا البحيري، يجد زوجته الأولى على السرير، مغطاة باللحاف، لتنتهى الحلقة الـ29 من المسلسل على قيام دلال بالخناق مع الزعيم بسبب زواجه عليها.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.