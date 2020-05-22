الحلقة 28 من مسلسل فلانتينو.. الزعيم يجبر هاني على فسخ خطبته من "نانا"

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 28 من مسلسل فلانتينو

دارات أحداث الحلقة 28 من مسلسل فلانتينو، حول قيام فلانتينو بإجبار الدكتور هاني على فسخ خطوبته من نبوية ابنة عادل إمام بالمسلسل، وذلك بعدما قام بفضح ممارسته وقيامه باستخدام صيدلية والده في أعمال منافية للآداب إضافة لبيعه أدوية تندرج تحت بند المخدرات، وهو ما جعله يفسخ الخطوبة بعدما هدده الزعيم بفضحه أمام والده.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.