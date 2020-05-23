الحلقة 32 من "2 في الصندوق".. دوعكي يغادر السفارة وتفجير سيارة شوقي وزكي

بدأت أحداث الحلقة الـ32 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، بحالة سُكر شديدة يعود بها شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" المشهور بزيكا إلى المنزل بعد سهرة في ملهى ليلي مع المدربة الخاصة بهما في الحلقة السابقة، ويراهما الدوعكي "صلاح عبدالله" ورسمية "انتصار" فيقوما بتوبيخهما ليردا عليهما بطريقة متعجرفة ويخبرا الدوعكي أنّهما ليسا أولاده.

وبعدها يقرر دوعكي ورسمية أن يتركا السفارة ويذهبا إلى منزلهما مرة أخرى وسط حالة من الحزن الشديد، ليفاجئا بزيارة من شوقة وزيكا يعتذرا لهما عمّا بدر منهما، مُعللين أنّهما كانا في حالة سُكر، لتطلب منهما رسمية بألا يتركا ناهد "نهى عابدين" وكريمة "هايدي رفعت" فيعداها بالتفكير في الأمر.

ويقرر ممادو "بيومي فؤاد"، أن يقتل الصحفي بدير الحديد "تميم عبده"، بسبب ما كتبه عنه وعن حكمه الظالم في دولته "زمبيزي"، ليقوم مستشاره عباسي "محمود البزاوي" برفض هذا الاقتراح حتى لا يلومه البعض، ليقررا أن يأتوا به إلى المنزل للتدريس لأولاده بعدما قاموا بطلب ذلك من قبل.

وترفض فريدة "مها أبو عوف"، الزواج من بدير الحديدي بعدما أكدت له بأنّ نجليها يرفضان زواجها وأنّها لن تتخلى عنهما، في حين تعلم سوما "فاطمة الزهراء قنبوع" زوجة ممادو، أنّه لن يقوم بطلاقها، بعدما قام بطلاق زوجته الأولى.

ويذهب ممادو لمنزل الراقصة سونيا ليطلب يدها من أخيها ومدير فرقتها، فتشترط عليه سونيا بشراء فيلا جديدة لها هدية زواجهما، وتطلب منه أن تكون العصمة في يدها، وهو ما يقابله بالموافقة لجعلها تشعر بالأمان.

وبعد تجاهل تام من شوقي وزيكا لعلاقتهما بناهد وكريمة، والسهر مع فتاتين أخرتين، تقرر الأخيرتين أن يتفقا مع بعضهما ضد شوقي وزيكا ويهدداهما بالذهاب إليهما داخل السفارة. ويذهب شوقي وزيكا إلى الملحن "عبدالعزيز قباج" ويقرر زيكا أن يشتري منه كلمات أغنيتين من ألبومه القادم ليبدأ بهما مشواره الفني.

وتنتهي أحداث الحلقة بتفجير سيارة شوقي وزيكا، خلال ذهابهما إلى الفيلا، لينقلا بعد ذلك إلى المستشفى.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.