محمد سامي: نهاية مسلسل البرنس مفاجأة.. وعكس كل ما قيل

أكد المخرج محمد سامي أن نهاية مسلسل "البرنس" ستكون مفاجأة، لافتا إلى أن كل التكهنات المتداولة حاليا غير صحيحة بما فيها التصريحات التي قالتها الطفلة فريدة حسام "هي حبيبتي تنبأت بحاجات مش هتحصل، وكل اللي قالته عن نهاية المسلسل غير صحيحة".

وعن بكاء الطفلة "فريدة" في أحد المشاهد قال "سامي" خلال لقاء ببرنامج "TRENDING"، المذاع على شاشة قناة mbc 4"، أنه أخفى والدتها أثناء تصويرها المشهد وتركت الفتاة في الموقف "معظم البكاء كان حقيقي وحالة الخوف كانت حقيقية".

وتابع: "أنا لما كنت داخل أعمل مسلسل السنادي أنا ورمضان كنا بنقول إحنا داخلين بنافس الأسطورة، وكان ده التارجت بتاعنا وسعيد بردود فعل الناس وكل الناس متأثرة وحست إنه حقيقة ودة بالنسبالي قمة نجاح المسلسل".

وتمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.