رضوان يبدأ الانتقام وفتحي يكتشف خيانة فدوى.. الحلقة 29 من مسلسل البرنس

تصاعدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس، المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان، بعدما اكتشفت نجيه خيانة فدوى لزوجها فتحي مع ياسر أخيه، وقيام رضوان باختطاف رأفت زوج شقيقته عبير.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة، بمشهد جمع نجية "إنعام الجريتلى" وسميحة "سلوى عثمان، حيث أخبرت الأولي الثانية بخيانة فدوى لزوجها مع شقيه، وانهارت سميحة بعد سماع تلك الأقاويل.

انتقلت الأحداث إلى رضوان "محمد رمضان" الذي ذهب إلى منزل علا "نورا اللبنانية" لاحضار شقيقة عادل "أحمد داش" فوجدها احضرت هدايا لابنته مريم لكي يعطيها لابنته، وجاءت نورا شقيقة رضوان "ريم سامي" والتي احضرت لاب توب هدية لشقيقها عادل حتى يمكنه العودة إلى عمله مرة أخرى.

وعلى جانب أخر كانت عبير "رحاب الجمل" تشعر بالخوف والقلق على زوجها رأفت "محمد فهيم" الذي اختفي في ظروف غامضة، وكانت تخشي أن يكون رضوان أذاه، وحاول فتحي "أحمد زاهر" تهدئتها، لكنها ذهبت إلى علا في الفندق الذي تعمل فيه، وسألتها عن زوجها، فطردتها وطلبت من الأمن اخراجها من الفندق.

وفي المشهد التالي اتصلت فدوى "روجينا" بعشيقها ياسر "محمد علاء" وذهبت لتقابله في العوامة الخاصة به، وحاولت اقناعه بالهرب خارج مصر للابتعاد عن المشاكل المحيطة بهم، لكنه يخبرها بخطته بقتل فتحي والصاق التهمة برضوان، في نفس الوقت الذي يراقبهم فيه الأخير وقام بتصوير كل ما جاري.

وذهب رضوان إلى رأفت "محمد فهيم" والذي قام بضربه علقة موت، وأخبره أنه الوحيد الذي يمكنه قيادة سيارة نقل، وهو المسؤول عن قتل أسرته لبني زوجته وابنه، وأخبره أنه لن يقتله الآن، لكن بعد 5 سنوات.

وقامت نجيه باخبار فتحي بخيانة فدوى مع شقيقة ياسر، لكنه غضب واتهمها بالكذب، وطردها، وسأل عن زوجته، ليخبره أحد رجاله أنها في زيارة للمقابر، بعدها يستغل رضوان هاتف رأفت لارسال رسالة لفتحي يخبره بأنه مسافر خارج مصر، هربا من رضوان، ومن ياسر الذي هدده بالقتل بعد اكتشاف خيانته لفتحي، وقام بارسال الفيديو المصور.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.