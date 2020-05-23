وساطة مفاوضات السلام السودانية: الجبهة الثورية ملتزمة بالسلام

قال توت قلواك رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، بعاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، إن الجبهة الثورية (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، بجميع تنظيماتها بقيادة الدكتور الهادي إدريس، ملتزمة بالتفاوض في منبر جوبا، من أجل الوصول للسلام الذي سيحقق الاستقرار.

وأوضح قلواك، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقدته الوساطة، أمس الجمعة، مع قيادات الجبهة الثورية بجوبا، أن رئيس "حركة تحرير السودان" منى اركو مناوي انسحب من الجبهة الثورية وعاد لاسمه القديم "حركة تحرير السودان".

وأكد قلواك، التزام مناوي بتحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى أنه سينسق مع مسار دارفور بالجبهة الثورية، مشددا على أن الجبهة الثورية السودانية واحدة، وليس هناك جبهتان.

وأشار رئيس لجنة الوساطة، إلى استمرار المفاوضات، متوقعا قرب تحقيق السلام في السودان، حيث أوشكت الأطراف المتفاوضة على الوصول إلى نهايته.