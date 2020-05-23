الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء: خططوا لهجمات بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل 21 إرهابيًا، موضحة أنَّه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية.

إرهابيون يتخذون مزرعة بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّ المجموعة الإرهابية دفعت عددًا من عناصرها للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد لشن عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

وجرى استهداف الوكرين في توقيت متزامن، مع تبادل اطلاق الرصاص مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا بالمزرعة.

العثور على 17 سلاحًا آليًا بحوزة الإرهابيين و5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان وجهاز لاسلكي

وعّثر بحوزة الإرهابيين على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، إلى جانب مصرع 7 إرهابيين بالمنزل، وعُثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية.