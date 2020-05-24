إزاي تقضي وقت مميز بالمنزل في عيد الفطر؟

يستعد المسلمون للاحتفال بعيد الفطر المبارك غدا، ومع تفشي فيروس كورونا حول العالم، اتخذت الحكومة المصرية عدد من التدابير الاحترازية في العيد، أبرزها حظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا، ما يجعل الاحتفال بالعيد في المنزل للالتزام بحظر التجوال.

وتستعرض "الوطن" طرق للاستمتاع بالإجازة في حال قضائها بالمنزل وفق موقع "WikiHow" كالتالي:

تشغيل لعبتك المفضلة

يمكن تشغيل لعبة الفيديو المفضلة لك، ويمكن لعبها بمشاركة عدد من أفراد الأسرة إن أمكن لقضاء وقت مسلي.

إعداد طعام شهي

يمكن تجربة إعداد وصفة أكل جديدة بمشاركة أفراد الأسرة، وتناولها معًا فتناول الطعام الشهي يخلق جو من السعادة.

مشاهدة فيلم مميز

يمكن أن تتجمع الاسرة معا لمشاهدة فيلم مميز، وتعرض القنوات الفضائية المختلفة في العيد أفلام جديدة ومسرحيات، كما يمكن مشاهدة أي فيلم على الانترنت.

مشاركة الأحاديث مع الأسرة

الجلوس مع أفراد العائلة والتحدث سويًا عن الأمور المختلفة يُنهي الشعور بالملل، ويقوي العلاقات الأسرية

الاستماع إلى الموسيقى والرقص

يمكن تشغيل مجموعة من الأغاني المفضلة للاستماع إليها مع أفراد العائلة، والرقص سويًا، مما يضفى البهجة في المنزل.