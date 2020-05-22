المفتي: التمسك بإخراج زكاة الفطر حبوب "جناية على واقع العصر"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن فرحة العيد تتوج بإخراج زكاة الفطر وفي هذا العام كانت الفتوى على أن زكاة الفطر يجوز أن نخرجها من أول يوم في رمضان، وهي كذلك ويحبذ هذا الجواز في الظرف الاستثنائي الذي نمر به فمن لم يخرجها فليخرجها في هذه الأيام، وقبل صلاة العيد التي يمكن أن نصليها في بيوتنا، مؤكدا على أن التمسك بإخراج الحبوب وجعل إخراج القيمة إنما هو في محل الخطأ المخض وتجنٍ على خلاف العلماء والاجتهاد وجناية على واقع العصر.

وأضاف "علام" خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على شاشة قناة dmc، "أخرج زكاة فطرك أخرجها بما يناسب الفقير، وإخراج القيمة الآن نقودا هو ما يناسب حال الفقراء والمساكين لأن رسول الله عندما فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين علل بأن هذه الفريضة إنما كانت لإغناء الفقراء والمساكين في هذا اليوم، فكل ما يؤدي لإغنائهم وفق تطور العصور إنما يكون كذلك، ولذلك نرى أن القيمة النقود هي الأولى في إخراج زكاة الفطر لأنها الأوفق بالنسبة للمذكي والأيسر له والأوفق للأحسن للفقير".

وتابع: "الإغناء لا يتحقق إلا بذلك، لا يغنيه أبدا أن تعطيه جزءا من الحبوب ولا يغنيه في بعض المناطق أن تعطيه النقود فكن على حسب المكان الذي أنت فيه، وغالب مجتمعنا يحتاج إلى إخراج القيمة في هذا الزمان، وإن كان بعض الأماكن مازال يمكن أن تخرج فيه الحبوب لا تتمسك برأي فقهي يؤدي إلى عكس مقصود الشرع الشريف".