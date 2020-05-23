العقرب والجوزاء الأكثر حظا في العيد.. وضغوطات للحوت وتحذير للقوس

بدأ اليوم، العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يهلّ علينا لأول مرة بالتزامن مع جائحة كورونا، التي تسببت في فرض حظر على المواطنين، وغلق المحال والمولات والمتنزهات والشواطئ، إلا أنّه في وسط هذه الأزمة، يبحث المهتمون بالأبراج، بشكل خاص عمّا يحمله لهم علم الفلك من توقعات وتنبؤات لعيد الفطر.

وتقدم "الوطن"، توقعات وتنبؤات كل برج خلال أول أيام العيد، الذي يحل علينا غدًا، وذلك وفقًا لتوقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك.

برج الحمل في العيد

يتوقع أن يحظى أصحاب برج الحمل، بحظ جيد أول أيام العيد، ويستمتعون بأوقاتهم من خلال التواصل مع العائلة والأصحاب وشركاء الحياة.

فيما يميل أصحاب البرج ثاني وثالث أيام العيد إلى العصبية، لذا يفصل أن يتحكموا في انفعالاتهم ليقضوا أوقاتًا سعيدة.

برج الثور في العيد

يمكن أن يتسرع أصحاب البرج في ردود أفعالهم أول أيام العيد، لذا يفضل الحذر للحفاظ على علاقتهم بالأهل والأقارب والأصحاب.

أما ثاني وثالث أيام العيد يتمتع برج الثور بمزاج هادئ، ويقضون أوقاتًا سعيدة مع العائلة والأصحاب.

برج الجوزاء في العيد

يستمتع أصحاب البرج بمنتهى السحر والتألق والجاذبية أول أيام العيد نتيجة لوجود القمر في برجهم، ليحظوا بأكثر الأبراج حظًا في أول أيام العيد، كما يستطيون أن يلفتوا الأنظار إليهم خاصة للجنس الآخر، وفرض رأيهم وإرادتهم على المستوى الاجتماعي.

أما ثاني وثالث أيام العيد يدفع الفلك أصحاب البرج للإسراف والتبذير على الصعيد المالي، لذا يفضل الحذر والحرص خلال صرف النقود.

برج السرطان في العيد

يميل أصحاب برج السرطان إلى العزلة أول أيام العيد بسبب مناعتهم الضعيفة، لذا يفضل الانتباه لصحتهم وأخذ قسط كافِ من الراحة، والمحافظة على السرية والكتمان وعدم الإعلان عن خططهم والبعد عن الفخر والزهو بأنفسهم.

ويتواجد القمر في برج السرطان ثاني وثالث أيام العيد ليعطي أصحابه تألقًا وجاذبية، فيستطيعوا أن يفرضوا إرادتهم ورغبتهم بشكل أكبر، ليحظوا بأكثر الأبراج خلال ثاني أيام العيد.

برج الأسد في العيد

يقضي أصحاب البرج أوقاتًا سعيدة مع الأهل والأصدقاء، وشركاء حياتهم أول أيام العيد، ومن الممكن أن تتحول علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية.

أما ثاني وثالث أيام العيد، يفضل أن ينتبه أصحاب البرج لصحتهم عن طريق العزلة لحماية أنفسهم من أي عدوى، ويفضل أيضًا أن يبتعدوا عن الأضواء وعن الفخر بأنفسهم.

برج العذراء في العيد

يمكن أن يواجه أصحاب البرج بعض الضغوطات العائلية والاجتماعية خلال أول أيام العيد، والمعاناة من مزاج متقلب.

أما ثاني وثالث أيام العيد، يكون لدى أصحاب البرج تواصلًا جيدًا مع جميع من حولهم، ويستطيعون الحصول على الدعم والمساندة من الأصحاب ويستمتعون بأوقاتًا سعيدة عائليًا واجتماعيًا، ويفضل أن ينتبهوا لعلاقتهم مع شريك حياتهم إذا كانوا متزوجين لتجنب الخلافات الزوجية.

برج الميزان في العيد

يتمتع أصحاب البرج بوجود عدة كواكب في منزل الحظ أول أيام العيد، إذ يستطيعوا قضاء أوقاتًا رائعة، بالإضافة إلى توطيد علاقاتهم مع جميع من حولهم ويشيعوا جو من الألفة والانسجام.

فيما يمكن أن يواجهوا خلال ثاني وثالث أيام العيد بعض الأمور التي تثير استفزازهم، لذا يفضل مقاومة أي مشاعر سلبية أو استرجاع أي ذكريات مؤلمة أو حزينة للاستمتاع بأوقاتهم.

برج العقرب في العيد

يحظى أصحاب برج العقرب، بأكثر الأبراج حظًا في العيد، إذ يتمتعون بحسن إدارة لأموالهم خلال أول أيام العيد، والتخطيط الجيد لمستقبلهم، ويكون يومًا جيدًا لإدارة أمورهم المالية، بالإضافة لحالة من القرب العاطفي مع شريك حياتهم.

كما يستمتعون ثاني وثالث أيام العيد، بمزاج أفضل وجو من البهجة حولهم.

برج القوس في العيد

يعاني أصحاب البرج من مواجهة القمر لبرجهم أول أيام العيد، ما يتسبب لأن يكونوا عرضة لحدوث المشاكل العاطفية والزوجية، لذا يفضل أن يكونوا أقل هدوئًا للاستمتاع بأوقاتهم.

أما ثاني وثالث أيام العيد يكون عندهم استعدادًا لإصلاح علاقاتهم بمن حولهم، كما يفضل الحرص جيدًا خلال صرف النقود والابتعاد عن الإسراف والتبذير.

برج الجدي في العيد

يتميز أول أيام العيد لأصحاب برج الجدي بإدارة جيدة لأمورهم الحياتية، إذ يستطيعون تنظيم أوقاتهم وأمورهم وجهودهم والقيام بواجباتهم العائلية والتواصل مع شريك حياتهم بشكل جيد.

أما وجود القمر في مواجهة برجهم ثاني وثالث أيام العيد يزيد من عصبيتهم بشكل كبير، لذا يفضل التحكم في أعصابهم للمحافظة على علاقاتهم مع من حولهم، ويفضل أيضًا اللجوء إلى العزلة بالمنزل للمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

برج الدلو في العيد

يحظي برج الدلو بطاقة عاطفية جيدة أول أيام العيد، إذ يستطيعون التعبير عن مشاعرهم لشريك حياتهم بصورة أفضل.

فيما يستطيعون القيام بواجباتهم على أكمل وجه، مع الأهل والأقارب وجميع المحيطين ثاني أيام العيد، وينصح أن يهتم أصحاب البرج بصحتهم خلال ثالث أيام العيد نظرًا للتنافر الفلكي في منازل الصحة وعدم إهدار طاقتهم وأخذ قسط كافِ من الراحة.

برج الحوت في العيد

يعاني أصحاب البرج من ضغوطات عائلية أول أيام العيد، لذا يفضل التحلي باللباقة مع الأقارب والأهل والتحكم في عصبيتهم للحفاظ على علاقتهم بالمحيطين.

ويبدأ مزاج أصحاب برج الحوت بالتحسن خلال ثاني وثالث أيام العيد، ويستطيعوا إصلاح علاقاتهم بمن حولهم، ويستطيعون التعبير إيجابيًا عن مشاعرهم وقضاء أوقاتًا سعيدًا مع شريك حياتهم أو مع أولادهم "إن وجدوا".