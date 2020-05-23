السيسي يرسل "بوكية ورد" لأسرة ممرض توفى بمستشفى العزل بالنجيلة

أكدت هبة المحسناوي ابنه الممرض "محمد السيد المحسناوي" أحد شهداء الجيش الأبيض بمحافظه الغربية أن تكريم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوالدها الشهيد الذي فقد حياته أثناء تقديمه خدمه الرعاية العلاجية بالعزل الصحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح بإرساله بوكيه ورد ووسام باسمه يعد وساما على صدرها وجبين أفراد أسرتها بالكامل.

ووجهت هبة المحسناوي رسالة بلسانها فحواها "شكرا سيادة الرئيس على تقديرك لنا كونك القدوة والمعلم في المواقف الإنسانية".

وأضافت عبر حسابها بفيسبوك ناعيه والدها الراحل: "كلنا عارفين إن مفيش حاجة هتعوض حسك في الدنيا دي ولا حاجة تسوى دخلتك علينا البيت ونفسك حوالينا بس التقدير في حد ذاته حاجة جميلة ومريحة أوى وكل اللي بيحصل بعد ما روحت للأحسن مننا وكتبت شهيد كل ده مصبر قلبنا ومطمنا عليك جدا جدا وعرفنا أنت كنت إيه واحنا مكناش للأسف نعرف عشان بس كل عمل خير كان بينك وبين ربك بس ربنا بين لينا وبين للناس أنت كنت إيه والله أعلم فعلا كان بينك وبين ربنا إية، أنت طلعت متستهلش كدا أنت تستاهل أكتر من كدة من اللي كل يوم أعرفه عنك".

وتابعت بقولها "وعن اللي كنت بتعمله يكفي إني بمشي يتقال بنت الشهيد أنت وحشتني بس أنت في مكان أحسن حاليا وأدركت مكانته الحمد لله وحقيقي شكرا لأي حد قدر مكانه بابا وافتكره في الدعاء قبل حتى ما يفكر أنه يفرح قلبنا ويحاول يعمل حاجه ليه وشكرا على كل حاجه حصلت لحد الآن وقبل كل ده شكرا لرئيس الجمهورية اللي تقريبا ميعرفش إن أول ما مسك البلد ووالدي كان أول فترة دي عقب انتخابه وضع صورته جنب الأسد خلفية لشاشة موبايله الخاص حقيقي شكرا ليك جدا وعلى تقديرك لبابا يا رئيس الجمهورية".

وكانت قرية "شبرا ملكان" التابعة لمركز المحلة شهدت حالة من الحزن على فراق "السيد محمد المحسناوي" فني تمريض، منتدب بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، والذي تم الانتهاء من مراسم دفنه بمقابر الأسرة عقب إصابته بعدوى وباء كورونا.