"السكة الحديد" تجهز 720 قطارا لاستئناف حركة التشغيل عقب عطلة العيد

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع رحلات قطارات عيد الفطر المبارك سارت بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة تم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون كمامات طبية وقفازات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رسلان، في تصريحات ل"الوطن"، إنه سيتم تجهيز 720 قطارا لاستئناف حركة تشغيل القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى بدءا من السبت المقبل، بعد توقفها لمدة 6 أيام بداية من صباح غداً الأحد وحتى الجمعة المقبلة، مشيراً إلى أن عمليات التعقيم تتم بصورة دورية، إضافة إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج المحطات لتسهيل عمليات استقلال الركاب للقطارات، موضحاً أن غرامات التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات تتم بشكل صارم.

وأشار إلى أن فترة توقف حركة القطارات سيتم عمل جميع الصيانات اللازمة للقطارات استعدادا لعودة الرحلات لطبيعتها، مؤكدا أن ساعات التشغيل بعد العيد ستبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء طبقا لساعات حظر التجوال الجديدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تجهيز سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا بدءا من منتصف يونيو المقبل.

ونوه إلى أنه لا توجد أي زيادات على جميع تذاكر القطارات بكل أنواعها على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأسعار كما هي، محذرا من شراء التذاكر من السوق السوداء عند عودة رحلات القطارات، وأن الهيئة ستعمل على توفير جميع التذاكر للعائدين من رحلات العيد على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن جميع مشروعات تحديث البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية تحدث بصورة منتظمة، وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مضيفاً أنه سيجرى توريد نحو 33 عربة قطار جديدة للسكة الحديد آواخر يونيو المقبل.