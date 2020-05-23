غرف عمليات بأوقاف جنوب سيناء تزامنا مع عيد الفطر

أعلنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء اليوم السبت، حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على استمرار غلق المساجد، وعدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر بداخلها أو في محيطها، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، وحرصًا منها على صحة المواطنين.

وقال إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، للتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة، وتكثيف الحملات المرورية على المساجد منذ صباح يوم عيد الفطر، والتصدي بكل حسم للمخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، ومنع التجمعات لصلاة العيد، مع الالتزام بالتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات.

كما توجه وكيل وزارة الأوقاف إلى أهالي جنوب سيناء، بالتهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك .