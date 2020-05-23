استمرار حملات رش وتعقيم شوارع كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمدينة، حيث جرى تعقيم ورش منطقة التفتيش، بمشاركة شباب المجتمع المدني.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة، والأكثر تعرضًا للتجمعات بالمدينة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المهندس محمد امام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذلك رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.