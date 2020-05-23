وجبات خفيفة ومشروبات دافئة وكعكة.. هكذا تحمي نفسك من النزلات المعوية

أجمع عدد من أطباء التغذية العلاجية على ضروة منح الجسم قسطًا من الراحة بعد فترة الصيام، حتى لا يصاب بنزلات معوية تتطلب الذهاب إلى المستشفى، وهذا أمر صعب للغاية خاصة في هذا التوقيت، وربما يكون عاملًا مساعدًا في نقل عدوى فيروس كورونا إلى الأصحاء، مؤكدين أهمية الابتعاد عن تناول الأغذية التي قد تؤدي إلى مشكلات معوية.

في هذا الإطار يقول الدكتور عادل محمد البرعي شريف، استشاري تغذية علاجية ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بمستشفى إمبابة، أنه لابد من عدم الانكباب على الأطعمة والمشروبات بشكل يختلف عما اعتادت عليه المعدة في شهر رمضان، وكذلك عدم تناول الوجبات السريعة والمشروبات الخارجية، والحرص على توزيع الوقت بين الوجبات، إلى جانب التدرج في العودة للحياة الطبيعية ماقبل الصيام ورمضان: "يجب تناول الكعك والبسكوت والبتي فور ونحوه باعتدال مع احتياط ذوي الأمراض المزمنة، حتى لا يتعارض تناوله مع تنظيم العلاج".

ويشير"البرعي" إلى أنه من الممكن تحضير محلول لمعالجة الجفاف الناتج عن النزلات المعوية منزليًا بدلًا من الذهاب إلى المستشفى: "طريقة عمل محلول جفاف ذاتيًا بالمنزل سهلة، حيث يتكون من ملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقتين كبيرتين سكر في لتر ماء مغلي، ويضاف ربع ملعقة صغيرة ملح أو كربونات صودا".

فيما يري الدكتور وسام وائل، أخصائي التغذية العلاجية، أن الجسم خلال فترة الصيام في حالة استراحه محارب، فبعد مرور شهر رمضان لابد وأن يستريح بعض الشيء: "العادات الغذائية الضارة لم تكن في رمضان، بسبب الصيام، لكن مع بداية العيد، يرجع الناس مرة أخرى للعادات التي تضر الجسم، من مشروبات غازية وأطعمة مشبعة بالدهون، وأوقات غير منتظمة للأكل بعد ما اعتادت المعدة على تناول الطعام مساءًا طوال شهر رمضان".

وأشار إلى أن كل هذه العوامل تتسبب في كثير من المشكلات، ليس علي مستوى الجهاز الهضمي فحسب، بل الكلى والكبد وجهاز المناعة، وتسبب أمراض السمنة وتصلب الشرايين وأمراض القلب والتهاب المفاصل، بل وأيضًا اضطرابات النوم والأرق.

وينصح" وائل " بالحد من تناول الكعك، لأنه مشبع بالدهون ويحتوي على كميات كبيرة من السكريات: "سرعان ما يتحول إلى دهون عنيدة في الجسم والشرايين، ويضيف سعرات حرارية زائدة للجسم، لأنه يحتوي على العديد منها بنسبة قد تصل إلى 30% من مكونات الكعكة الواحدة".

ويضيف قائلًا: يجب الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الغنيه بالمعادن والفيتامينات التي قد تكون تأثرت في خلال شهر رمضان المبارك، وأصبح الجسم في حاجة إلى العناصر الغذائية المستمدة منها، وكذلك الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة لاحتوائها على من الزيوت والدهون".

ويقول الدكتور أحمد عبدالعاطي، طبيب التغذية العلاجية، إن النزلات المعوية أحد أشهر الأمراض التي تنتشر في عيد الفطر، نظرًا لتناول الأطعمة بكثرة في أوقات اعتادت المعدة فيها على السكون، مشيرًا إلى أن أشهر الأعراض تتمثل في المغص وآلام وتقلصات بالبطن إلى جانب القيء أو الغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، وهذا ما يجعل الأعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا: "لابد من التقليل من كميات الطعام خصوصا أول يوم العيد، لأن المعدة غير جاهزة للهضم".

وأوضح أنه في حال الرغبة الشديدة في تناول كعك العيد، فلابد من شرب الحلبة وذلك لقدرتها على مساعدة الكبد في هضم الدهون، إلى جانب ضرورة تناول كعكة واحده فقط في اليوم، حتى لا تتراكم الدهون في الجسم، والإكثار من تناول الخضروات لما لها من قدرة على امتصاص الدهون.