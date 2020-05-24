أسماء المستشفيات الـ9 للكشف عن كورونا بالقليوبية

تعرض "الوطن" أسماء المستشفيات الـ 9 التي سيتم فيها الكشف وحجز وعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والتي حددتها وزارة الصحة في محافظة القليوبية.

وبيانات المستشفيات هي قليوب التخصصي والنیــــــل التأمین الصحى بشبرا وبنھا التعلیمى وناصر العام وبھتیم المركزي بشبرا وأبو المنجا المركزي وبنها النموذجي للتأمين الصحي ومستشفي شبین القناطر ومستشفى صدر المرج.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل أزمة كورونا، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها، حيث تابع مع الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، مستعرضًا آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الإيجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الصحة وتوجيهات المحافظ برفع كفاءة الفريق الطبي، مستعرضا كافة استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ خطة المحافظة التي تشمل كافة الاحتمالات المتوقعة، وتوفير البدائل والحلول الممكنة وغير التقليدية، منوها عن استعدادات المديرية لتنفيذ قرارات الوزارة ضم مستشفيات أخرى لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

كما تابع المحافظ مع ممثل مديرية الأمن جهود المحافظة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك , والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.