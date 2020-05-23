الحوت ينام والحمل يمارس الرياضة.. إزاي تقضي إجازة العيد حسب برجك؟

تستقبل معظم الدول الإسلامية والعربية غدًا أول أيام عيد الفطر، والذي تختلف طقوس وعادات استقباله من شخص لآخر بسبب اختلاف طبيعة أصحاب البرج الواحد الذين يشتركون في بعض الصفات فلكيًا.

وتستعرض "الوطن" كيف يمكنك قضاء إجازة العيد حسب برجك، وذلك وفقًا لتوقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك.

برج الحمل في العيد

يفضل برج الحمل الحركة والنشاط نظرًا لطبيعته النارية، لذا يمكنه ممارسة الرياضة والتمارين المنزلية، كما يمكنهم الاستمتاع بالموسيقى والأغاني خلال فترة إجازة العيد.

برج الثور في العيد

يجد أصحاب برج الثور متعتهم في الطبخ وتحضير الأكلات لأفراد الأسرة، كما يستمتعون بأوقاتهم مع أفراد العائلة والأهل وأولادهم "إن وجدوا".

برج الجوزاء في العيد

يعرف مولود برج الجوزاء بأنّه "ملك الاتصالات"، إذ أنّه يمكنه التواصل مع جميع معارفه وأقاربه وأصدقائه حتى خلال فترة الحظر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما يحب متابعة الأخبار العالمية ومشاهدة الأفلام والمسلسلات كلٌ في آن واحد.

برج السرطان في العيد

أصحاب برج السرطان من الأشخاص البيتوتية التي تميل إلى العزلة بالمنزل لشعوره بالأمان، ومن الممكن أن يقضي إجازة العيد بمنزله يمارس هواياته في التصوير سواء من شرفة المنزل أو التقاط صورًا لأفراد العائلة، فضلًا عن الاستمتاع بأوقاتهم من خلال سماع الموسيقى.

برج الأسد في العيد

يعرف أصحاب برج الأسد بطبيعتهم النارية، لذا يفضلون الحركة والنشاط بالرغم من شعورهم الدائم بالكسل في بداية يومهم.

وتفضل أنثى برج الأسد الاهتمام بالتجميل والعناية الشخصية، لذا يمكن أن يقضوا أوقاتًا للاهتمام بمظهرهم خلال إجازة العيد.

برج العذراء في العيد

يمكنه أن يقضي إجازة العيد في القراءة وإصلاح كل الأشياء والأجهزة التالفة بالمنزل مثل أعمال السباكة والنجارة والكهرباء وأعمال التجديدات بالمنزل، فضلًا عن اهتمامه الدائم بصحتهم عن طريق تحضير مشروبات الأعشاب أو العصائر الطازجة، كما يفضلون أيضًا متابعة حفلات الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية.

برج الميزان في العيد

يحب أصحاب برج الميزان الفن والجمال، إذ يمكن قضاء إجازة العيد إما بتجديد المنزل أو العناية بجمالهم الشخصي، فضلًا عن متابعة المزيكا والرقص وحفلات الأوبرا والباليه والفن الراقي والقراءة.

برج العقرب في العيد

يعرف عن أصحاب برج العقرب حبهم للحركة بصفة مستمرة، لذا يمكنه ممارسة الرياضة بالمنزل أو قيادة دراجة أو سيارته خاصة قبل موعد الحظر.

برج القوس في العيد

يعرف عن أصحاب برج القوس الملل سريعًا، لذا يمكنهم أن يقوموا بالتنويع والتجديد في أنشطتهم خلال إجازة العيد، كما يفضل بعض أصحاب البرج هواية الطبخ، إذ يمكنه إعداد بعض الأكلات خلال الإجازة.

ويعرف عن أصحاب البرج أيضًا عشقهم للتسوق والشراء بصفة مستمرة خاصة فيما يتعلق بالأكل.

برج الجدي في العيد

يحب أصحاب برج الجدي هواية القراءة وتزويد معلوماتهم وإثرائها خلال إجازة العيد، كما يفضلون النظام والقيام بالواجبات بالمنزل على أكمل وجه سواء الطبخ أو تنظيف المنزل.

برج الدلو في العيد

يحب برج الدلو أصحابه وأفراد أسرته بشكل كبير، لذا يمكنه قضاء إجازة العيد في تواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بهم هاتفيًا، فضلًا عن فضوله وحبه للمعرفة والقراءة.

برج الحوت في العيد

أصحاب برج الحوت من الأبراج الحالمة التي تجد سعادة وانبساط في الجلوس بمفردهم، وأن يعيش في أحلامه وخياله من خلال النوم للهروب من الواقع، كما يمكنه الاستمتاع بالعزف والرسم والرقص والاستماع للموسيقى.