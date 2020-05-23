محافظ القاهرة يطالب بتكثيف حملات النظافة والتعقيم في فترة العيد

طالب اللواءخالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالاستمرار في تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك .

كما شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء، باستغلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال العيد في تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازي ووقائي، مؤكدًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق، على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً .