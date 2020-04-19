شواطئ جمصة خالية للمرة الأولي في عيد الربيع وتحذيرات من تجمعات سكانها

أغلق مصيف جمصة السياحي، اليوم، البوابات الرئيسة، ومداحل المدينة أمام رواده من أبناء محافظة الدقهلية، والمحافظات الأخرى، وبدت شواطئها خالية تمامًا للمرة الأولي في أعياد الربيع، والتي كانت تستقبل أكثر من مليون مواطن خلال تلك الفترة كل عام.

جاء ذاك تنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بغلق المدينة وشواطئها في 15 مايو، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتشرت فرق أمنية على مداخل ومخارج مصيف مدينة جمصة، لمنع المواطنين من الدخول باستثناء سكان المدينة.

ومن جانبه، ناشد محمد عبدالباقي، رئيس مدينة جمصة، أهالي المدينة بالتزام منازلهم خلال تلك الفترة، وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد "عبد الباقي"، في بيان له، على الالتزام التام بالتعليمات، ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.