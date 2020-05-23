السيسي يكرم أسرة الطبيب أشرف عدلي.. وزوجته: "النهاردة عيد"

كرمت مديرية الصحة بمحافظة قنا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أسرة الدكتور أشرف عدلي استشاري أمراض القلب والذي الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى العزل.

وقدم الدكتور رمضان الحاج وكيل مديرية الصحة بمحافظة قنا، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسرة الشهيد والتي تسلمتها زوجته، ونجل الطبيب أشرف عدلي، علاوة على رسالة شكر من الرئيس لرجال الجيش الأبيض الذين قدموا حياتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما قدم " بوكية" ورد إلى أسرة الشهيد، بجانب الهدايا المقدمة من رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة، موضحاً أن الأطباء كانوا يشهدون بإخلاص الشهيد أشرف عدلي، حيث كان نموذجا للطبيب المتفانى في عمله، وكان دائماً يحرص على معاملة المرضى بشكل طيب.

وأضاف، أن الطبيب الراحل أسس وحدة القلب بمستشفى قنا العام، كما كان يحرص على تميز القسم ويترك عيادته الخاصة من أجل خدمة المواطنين في المستشفى العام.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على مشاركة أسرة الشهيد البطل الدكتور أشرف عدلي، مناسبة طيبة وهي عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن مصر لا تنسى شهداءها ممن قدموا التضحيات من رجال الجيش الأبيض الذين أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبهم الإنساني.

وقدمت زوجة الدكتور أشرف عدلي، الشكر للرئيس السيسي على دعمه ومساندته، وعلى هذه الافته الطيبة، كدليل قاطع أنه رئيس لكل المصريين ولم ينس شهداء الجيش الأبيض.

وأضافت: "تكريم الرئيس السيسي ليّ هو تكريم لمحافظة قنا، والشهيد كان يحبه وكان يرى أنه رئيس لكل المصريين، واليوم جاء تكريمه من رئيس إنسان بمعنى الكلمة، وباسمي العائلة أقدم له جزيل الشكر، وحقيقي ده يوم عيد لأنه جاء من رجل صادق مخلص لوطنه".

كما قدم شادي أشرف عدلى، نجل الطبيب، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "شعرنا بفخر وإعزاز من هذا التكريم، كل سنة وحضرتك معانا يا ريس وتفضل قائد وزعيم لكل المصريين.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء قنا، وفاة الطبيب أشرف عدلي، رئيس قسم القلب بمستشفى قنا العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عزله بمستشفى أسوان، ليكون طبيب القلب الأول الذي سُجل إصابته ووفاته بالفيروس.