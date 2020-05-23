أخبار البنوك.. كيف تدفع زكاة الفطر بالموبايل قبل انتهاء مدتها الشرعية؟

يستعد المسلمون الذين تأخروا في إخراج زكاتهم، لإخراجها اليوم السبت، قبل انتهاء المدة الشرعية لإخراجها وهي مع انتهاء صلاة العيد، إذ حذرت دار الإفتاء في فتوى لها من تجاوز هذه المدة.

وترصد "الوطن" كيفية دفع تبرعاتك وزكاتك وصدقاتك "أونلاين" من المنزل عبر المحافظة الإلكترونية التي توفرها البنوك مثل بنك مصر والأهلي والإسكندرية وبلوم على النحو التالي:

بنك مصر

يوفر بنك مصر خدمة محفظة بنك مصر BM WALLET لتسهيل عملية دفع التبرعات دون تبادل النقود مع الآخرين بطريقة سهلة وآمنة من المنزل.

كما يمكنك التبرع لعدد من الجهات والمؤسسات عن طريق الموقع الإلكتروني مثل مؤسسة تحيا ومستشفى 57357 وبنك الطعام وبنك الزكاة ومستشفى بهية ومجدي يعقوب للقلب.

بنك كريدي أجريكول

يمكنك التبرع بالزكاة والصدقة لأي مؤسسة خيرية من خلال القنوات الإلكترونية المقدمة من البنك (banki Mobile banki Wallet, banki Online, banki Lite, banki ATM)، بالإضافة إلى أنه مع كل تبرع يتم أونلاين، يتبرع البنك بجنيه لمساعدة الأسر الفقيرة والمتضررة، ومن أبرز المؤسسات التي يمكنك دفع تبرعاتك لها مستشفى سرطان الأطفال 57357، وبنك الطعام، ومستشفى أهل مصر للحروق، وجمعية الأورمان.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي لعملائه خدمة الأهلي NBE فون كاش، وهي خدمة إلكترونية تمكن العملاء من دفع التبرعات إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول، عن طريق اختيار الجهة التي تريد التبرع لها وإدخال المبلغ الذي ترغب في التبرع به والضغط على تأكيد، لتظهر لك رسالة بإتمام العملية.

البنك التجاري الدولي CIB

ويمكنك دفع زكاة الفطر والتبرع لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة لدى البنك مثل مؤسسة مصر الخير أو بنك الطعام المصري من منزلك عن طريق المحفظة الذكية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يتيح مصرف أبو ظبي الإسلامي دفع الزكاة أو التصدق ومساعدة المحتاجين من خلال مجموعة متنوعة من الجمعيات الخيرية المشاركة مع المصرف دون حد أقصى أو أدنى للمبلغ ودون دفع أي رسوم أو مصاريف للعملاء أو غير العملاء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو اليورو بالشيكات أو نقدًا، لعدد من المؤسسات مثل تحيا مصر وبنك الطعام ومعهد القومي للأورام الجديد 500500، وبيت الصدقات والزكاة المصري بالأزهر الشريف، وذلك عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول.

بنك بلوم

يتيح البنك إمكانية التبرع للمؤسسات الخيرية في رمضان من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنوك، وذلك عن طريق محفظة بنك بلوم الإلكترونية " BLOM Wallet"، والتي تتيح التبرع لأكثر من 15 مؤسسة خيرية عبر الهاتف المحمول.

بنك HSBC

يتيح البنك التبرع للمؤسسات الخيرية "مثل مؤسسة مجدي يعقوب، وعُمّار الأرض، ونور على نور، وغيرها"، من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو خدمة التليفون البنكي المحمول.

البنك الأهلي الكويتي مصر

كما يمكنك دفع زكاة الفطر من خلال المنزل ودون الحاجة للخروج، وذلك باستخدام تطبيق المحفظة الإلكترونية للبنك ABK Wallet، إذ لا يحتاج العميل أن يكون لديه حساب بالبنك للحصول على خدمات المحفظة.

بنك الإسكندرية

ويتيح بنك الإسكندرية دفع التبرعات والزكاة عن طريق الإنترنت البنكي من خلال جميع الأجهزة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية.