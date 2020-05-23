أحمد جمال: حاولت أدي الشهيد وائل كمال حقه بتجسيد دوره في الاختيار

قال الفنان أحمد جمال سعيد، الذي جسد دور الشهيد البطل وائل كمال، خلال أحداث مسلسل الاختيار، إن مشاركته في هذا العمل، الذي يلقي الضوء على تضحيات خيرة رجال الوطن شرف عظيم.

وقال "سعيد"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه في البداية قبل "الاختيار"، لم يكن يعلم شيء عن الشهيد البطل وائل كمال، وتواصلت مع مجموعة من أصدقاءه، الذين منحوني كل المعلومات عن هذا البطل.

وتابع: دوري في المسلسل ليس كبيرا، وهى مجموعة مشاهد جسدت مدى صلابة الشهيد وائل كمال، ومدى ارتباطه بأستاذه وصديقه الشهيد أحمد منسي.

وأضاف "سعيد"، حاولت بقدر الإمكان إيفاء هذا الشهيد البطل حقه، وهو الذي ضحى بروحه فداء للوطن، وهذا الدور أثر في شخصي بشئ إيجابي، وأشعر بالفخر إزاء تجسيدي دور هذا البطل.

واستطرد: كان نفسي في المشاهد التي جسدت فيها ما قام به البطل وائل كمال، أن يشعر الجميع بالفخر والاعتزاز، وأكون قدرت أترك بصمة لعظمة وائل كمال.

وقال "سعيد"، إن مسلسل الاختيار، ملحمة وطنية تاريخية، تبرز تضحيات ما يقوم به الضباط والجنود، خيرة الرجال، وما يبذلونه من تضحيات "ناس بيحمونا ومش عارفين هيرجعوا بيوتهم تاني ولا لاء".

وخلال حلقة اليوم، من الاختيار، ظهر البطل وائل كمال، الذي جسد دوره الفنان أحمد جمال سعيد، قبل استشهاده، وهو في زيارة لقبر الشهيد أحمد منسي، ليخبره بوصيته بشآن دفنه بجواره، وهى الوصية التي تم تنفيذها بالفعل.