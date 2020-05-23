جرى تصويره ملقى أمامه.. وفاة مريض يشتبه إصابته بكورونا في أسوان الجامعي

توفي، اليوم، مريض يشتبه إصابته بفيروس كورونا المستجد يدعى جلال محمد عبد الباسط يبلغ من العمر 70 عاما في مستشفى أسوان الجامعي، كان جرى تداول مقطع فيديو له على موقع "فيس بوك"، يظهر وهو ملقى أمام المستشفى، فيما يقول أحدهم أن المستشفى رفض استقباله.

ورد الدكتور أشرف معبد مدير إدارة مستشفى أسوان الجامعي، على الفيديو بيان جاء فيه " قامت إدارة مستشفى أسوان الجامعي بالرد على ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مريض يدعى جلال محمد عبدالباسط، 70 سنة، مقيم بمنطقة غرب سهيل بأسوان، دخل قسم العناية المركزة للقلب بتاريخ 21 مايو 2020، وتحسنت حالته بخصوص القلب ولكن الفحوصات والأشعة المقطعية على الصدر أظهرت الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأكملت: "طبقا لقرار معالي وزيرة الصحة أن يجري تحويل كل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد إلى واحدة من المستشفيات الثلاث داخل مدينة أسوان وهي مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الصدر ومستشفى غرب أسوان، وبناء عليه جرى تحويل المريض رسمياً إلى مستشفى الصدر بأسوان، وتم تسليم خطاب التحويل إلى ابنه ولكن فوجئنا بوجود المريض خارج أسوار المستشفى ويجري تصويره بهذه الطريقة، فما كان مني إلا أن أمرت بدخول المريض مرة أخرى إلي قسم العزل بالمستشفى وحدث هبوط مفاجئ بالدورة الدموية والتنفسية ما أدى إلى وفاة المريض وتم تحرير شهادة وفاة وتسليمها إلى ابنه".