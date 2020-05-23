"الصحة العالمية" تحسم الجدل: هل ينتقل كورونا عن طريق المواد الغذائية؟

قالت منظمة الصحة العالمية، إنَّه ‏لا يوجد حالياً أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها.

يجب اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر

وأضافت منظمة الصحة العالمية، في منشور توعوي اليوم السبت، أنَّه ينبغي اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر.

حافظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين.. مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق

ونصحت بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.

تجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية وأنت في المتجر خلال التسوق

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 783 حالة جديدة أمس ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أنَّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 15 ألفا و786 حالة من ضمنهم 4 آلاف و374 حالة تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تمّ تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.