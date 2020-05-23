رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، رفع الحجر الصحي عن الأسر التي جرى عزلها منزلياً بشارع سيدي حبيب بحي وسط مدينة المنيا، والذي استمر 14 يوما، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وجرى وضعهم في الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين.

وجرى وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.