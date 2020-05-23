رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، رفع الحجر الصحي عن الأسر التي جرى عزلها منزلياً بشارع سيدي حبيب بحي وسط مدينة المنيا، والذي استمر 14 يوما، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المحافظ، إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وجرى وضعهم في الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين.
وجرى وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.