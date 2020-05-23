مدن المنيا تستعد لعيد الفطر بحملات رش وتطهير

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا على ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال فترة قبل وأثناء وبعد عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، وإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة داخل المركز، حيث تم تنفيذ حملات رش وتطهير داخل مجمع المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة، وتطهير وتعقيم مستشفى النيل، كما تم تنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة بجوار كمين البرشا بالطريق الصحراوي الشرقي، إضافة إلى حملة نظافة مكبرة بقرية ابشادات، ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها، وإزالة التعديات بالقرية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بشوارع ومنازل قري عزب التل، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، اعمال النظافة العامة بشوارع وأحياء المركز.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا من ردم حصيرة خرسانية بمساحة ٨٠ متر مربع بعزبة أبو سويلم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مجلس قروي البرجاية.