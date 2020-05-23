في الحلفة 30 من مسلسل حب عمري.. سارة تتزوج نعيم وولادة مريم وداليا

يقع عيسى (هيثم شاكر) مرة أخرى في صراع بين حبه القديم لسارة (سهر الصايغ) وبين حبه لرانيا (منة فضالي) وإخلاصه لها بعد زواجه منها من وراء والدتها في الحلقة 30 من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة 30 من مسلسل حب عمري

يذهب عيسى لزيارة سارة في المستشفى ومن أجل أن يطمئن عليها، إلا أنه يخبرها أنه لن يرجع لها مرة أخرى وسيظل مخلصا لرانيا.

وتترك سارة الشركة تماما لرانيا وتتنازل عن نصيبها وتتفتح شركة خاصة بها بالتعاون مع نعيم (أحمد كرارة)، والذي يصر على طلبه الزواج منها.

وتلد مريم (هاجر الشرنوبي) في اليوم نفس الذي تلد فيه داليا (ديانا هشام)، ويصبح وسيم (تامر فرج) أبا لولدين، وتصر مكريم على تسميته حمزة فيما تصر داليا على نفس الاسم لتتشاجر الإثنتان معه، ويحاول وسيم إقناع داليا بتغيير الاسم نظرا لأن مريم هي من ولدت الأول.

وتكتشف رانيا أنها لديها مشكلة في الحمل وستاخذ وقتا حتى تصير أم، وهو الأمر الذي يحاول عيسى تهوينه عليها وأن لكل شيء أوان ولا ينبغي أن يفقدا الأمل.

يفيق ماهر (حمادة بركات) قليلا ليطلب من الطبيب حضور رجال الشرطة، وعندما يحاول التحدث يخبر الضابط بكلمة واحدة وهي أمل (مي القاضي)، ولا يعلم الضابط ما إذا كانت هي التي قتلته أم أنه كان يريد رؤيتها فقط إذ لم يستطع أخذ معلومات كافية منه بسبب حالة الغيبوبة التي عليها بعد حادث السيارة.

يخسر عيسى ورانيا مشروع شديد الأهمية بعدما اقتنصه منهم نعيم وسارة بدافع الانتقام.

يطلب نعيم الزواج من سارة بشكل رسمي بعدما وافقت عليه، وتطلب من عيسى أن يفكر في أمر عودتهما لبعض فإذا وافق ستتزوجه فورا وهو الأمر الذي يرفضه، ويعلم أن فرحها اليوم.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.